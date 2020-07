Papú Gómez recordou de forma curiosa o dia em que entrou no balneário da Juventus com o filho para pedir uma foto a Cristiano Ronaldo. O motivo? O filho do craque da Atalanta é fã do internacional português.



«Defrontei-o três vezes no ano passado. Num desses jogos, entrei no balneário da Juventus graças ao Dybala e pedi ao Ronaldo para tirar uma foto com o meu filho Bauti. Parecia mentira. É incrível, é um boneco bonito, juro-te! Não dá para acreditar. É como o Ken da Barbie, belíssimo, belíssimo», disse entre risos, no podcast Libres de humo.

A Atalanta, capitaneada pelo pequeno génio argentino, é um dos maiores rivais da Vecchia Signora na Serie A.