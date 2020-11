Cristiano Ronaldo ficou em branco em Split, mas bateu mais um recorde. Em virtude da vitória de Portugal contra a Croácia, o capitão da seleção nacional tornou-se o terceiro jogador mais vitorioso em jogos de seleção, ao chegar às 101 vitórias.



Depois do triunfo português diante de Andorra, o avançado da Juventus tinha igualado as cem vitórias de Xavi.



Assim, Ronaldo ultrapassou o antigo médio espanhol e partilha o pódio com outros dois jogadores da La Roja: Iker Casillas, segundo, com 121 triunfos e Sergio Ramos, que lidera este registo, com 130 vitórias.



Ronaldo estreou-se pela seleção em agosto de 2003 e, desde então, o Luxemburgo é o país ante o qual o capitão português tem mais vitórias, num total de oito. Seguem-se cinco seleções derrotadas por quatro vezes cada: Holanda, Rússia, Dinamarca, Hungria e Letónia. Por três ocasiões cada, Ronaldo venceu Croácia, Suécia, Lituânia, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia e Andorra.