Cristiano Ronaldo apontou um hat-trick na vitória do Manchester United sobre o Norwich (3-2) e, depois de deixar uma mensagem acerca desse feito nas redes sociais, assinalou outro registo. Com os três golos deste sábado, o avançado português não só chegou aos 60 hat-tricks na carreira, como conseguiu fazê-lo pela 30.ª vez desde que completou 30 anos de idade.

Já este domingo, o capitão da seleção nacional mostrou ambição de ir mais além.

«30 hat-tricks antes dos 30 e 30 hat-tricks depois dos 30. É hora de desequilibrar a balança!», escreveu no Twitter.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh