Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United há menos de um mês, mas já conquistou os seus colegas de equipa. David De Gea revelou que o internacional português já causou impacto na equipa dos red devils.



«Já notámos o impacto dele. É incrível tê-lo de volta a casa. Ele já é uma lenda do clube e um exemplo, não só para os jovens, mas para todos pela forma como trabalha, como se dedica no ginásio e como cuida de si», começou por dizer, em entrevista à Sky Sports.



«Ronaldo é um jogador incrível e é bom vê-lo diariamente a trabalhar e a ajudar a equipa», acrescentou.



O guarda-redes considerou que as contratações feitas pelo clube melhoraram substancialmente a equipa.



«Como disse, agora temos uma equipa maior, com jogadores mais experientes como o Cristiano, o Varane, eu e o Mata. Temos uma equipa bastante experiente portanto, esta pode ser uma grande época.



Por último, David De Gea traçou os objetivos do Manchester United para 2021/22.



«Cada jogo é difícil. Queremos lutar por grandes troféus, tentar vencer a Premier League e a Liga dos Campeões. Temos equipa e jogadores para tal, além do apoio dos nossos adeptos. Acho que o clube está num ponto muito interessante», apontou.