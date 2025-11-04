Cristiano Ronaldo e Vitinha, ambos com nota 8.2, estão no topo entre os portugueses no estrangeiro, nos desempenhos lusos das respetivas jornadas disputadas nos campeonatos a nível mundial, no último fim de semana.

Ronaldo fez os dois golos do Al Nassr, na vitória por 2-1 ante o Al Fayha, no jogo da sétima jornada da liga saudita. O Al Nassr continua a liderar, tendo 21 pontos, mais três do que o Al Taawoun, segundo classificado com 18.

Já Vitinha foi titular e fez os 90 minutos na vitória do PSG ante o Nice, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da liga francesa, sendo peça importante na equipa, que continua a liderar o campeonato, agora com 24 pontos, mais dois do que Marselha e Lens, ambos com 22. Isto num jogo que foi decidido com um golo de Gonçalo Ramos.

João Mendes, com nota 8.1, a outra acima de oito, fecha o pódio semanal dos portugueses no estrangeiro. Foi titular e fez duas assistências para golo na vitória do Kayserispor ante o Kasimpasa (3-2), em jogo da 11.ª jornada da liga turca. Foi a primeira vitória do Kayserispor, que assim saiu da zona de descida e é 15.º, com nove pontos, um acima dos lugares de despromoção.

Gonçalo Guedes, Carlos Forbs, Fábio Martins, Renato Veiga, Tiago Gabriel e Tiago Tomás fecham o top-10, nos dados compilados pelo SofaScore, parceiro do nosso jornal.