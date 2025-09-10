O internacional português Cristiano Ronaldo foi eleito «Melhor Jogador de Sempre» na Liga Portugal Awards. Embora não estivesse presente na gala, no Porto, o avançado do Al Nassr enviou uma mensagem por vídeo, para agradecer a quem contribuiu para a carreira de mais de duas décadas.

«Quero agradecer à Liga por este prémio de melhor jogador de sempre. É um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Agradecer a todos os meus companheiros que me ajudaram ao longo da minha carreira a conquistar este troféu maravilhoso. Agradecer a todos os treinadores e também a quem me ajudou nesta caminhada a ser cada vez melhor», disse Ronaldo.