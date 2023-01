Cristiano Ronaldo estreou-se este domingo pelo Al Nassr, no triunfo caseiro sobre o Al Ittifaq, por 1-0, a contar para a 14.ª jornada do campeonato saudita.

O internacional português foi titular e capitão da nova equipa e cumpriu os 90 minutos perante um Mrsool Park lotado.

O jogo foi pautado por muita agressividade entre as duas formações, vários duelos e lutas «corpo a corpo» e baixos níveis de qualidade técnica. Ronaldo alinhou como elemento mais adiantado no ataque do Al Nassr, mas foi o ex-Benfica Anderson Talisca quem brilhou.

O brasileiro foi o maior destaque dos anfitriões durante todo o jogo e, aos 31 minutos, apontou o golo da vitória. Alsulaihem tirou o cruzamento no lado esquerdo, Ronaldo saltou, mas não chegou à bola e o ex-Benfica apareceu ao segundo poste para cabecear e abrir o marcador. 12.º golo de Talisca em 12 jogos, cimentando a liderança na lista de artilheiros da liga saudita.

Apesar de estar por cima, o Al Nassr não criou muitas ocasiões de perigo até ao intervalo, mas também não permitiu que o Al Ittifaq ameaçasse a sua baliza. O melhor período da equipa da casa foi até no primeiro quarto de hora da segunda parte, com sucessivas oportunidades de golo, mas o ex-Marítimo Paulo Victor defendeu os remates de Pity Martínez, Alsulaihem e Talisca.

À exceção de dois remates bloqueados e um livre por cima da barra, Ronaldo, que procurou sempre baixar de posição para receber a bola, não esteve muito em jogo.

Com este triunfo, o Al Nassr sobe à liderança da liga saudita, com 33 pontos em 14 jogos. O Al Hilal é o segundo classificado, com menos um ponto, mas mais uma partida.

Já o Al Ittifaq, segue na 10.ª posição.

O próximo duelo do Al Nassr é diante do Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, nas meias-finais da Supertaça saudita.