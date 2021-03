Dois dias após a eliminação da Juventus contra o FC Porto, Cristiano Ronaldo continua a ser alvo de inúmeras críticas por parte de várias personalidades do futebol italiano. Desta feita, foi o antigo presidente da Vecchia Signora, Giovanni Cobolli, considerou que foi um erro o clube ter contratado o internacional português.



«Absolutamente que sim. Ronaldo foi uma compra errada. É um grande campeão, mas é demasiado caro. Pagam-lhe um milhão de euros por cada golo marcado. Têm de avaliar se vale isso. Para mim, deveriam libertá-lo no final da época», referiu à rádio «Punto Nuovo».



O antigo dirigente defendeu Andrea Pirlo, técnico que não está a ter um primeiro ano fácil no banco do conjunto de Turim.



«Agnelli arriscou. Não sou crítico com Pirlo, também tive uma experiência com Ferrara. A equipa teve ausências importantes como o Dybala. Mas teria jogado? Acho que a Juventus precisa de reconstruir a equipa», observou.