Cristiano Ronaldo respondeu da melhor forma após o período afastado da equipa do Manchester United. O internacional português regressou logo como titular e marcou o último golo do triunfo (3-0) dos red devils, na receção ao Sheriff, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Pouco depois do apito final, Ronaldo deixou uma mensagem de união nas redes sociais.

«Grande esforço de equipa e uma boa vitória. Continuamos juntos. Vamos, United!», escreveu o avançado português no Instagram, na descrição de uma fotografia do momento com o novo festejo.