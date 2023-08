Cristiano Ronaldo abriu o marcador no triunfo do Al Nassr sobre os marroquinos do Raja Casablanca (3-1), nos quartos de final da Taça dos Campeões Árabes, e assinalou o momento nas redes sociais.

«Estamos nas meias-finais. Grande sentimento de continuar a marcar e a ajudar a equipa a avançar na competição», escreveu o internacional português, após o jogo, nas redes sociais.

Esta temporada, Ronaldo soma três golos em quatro jogos oficiais.