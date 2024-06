Cristiano Ronaldo recebeu a Bota de Ouro da liga da Arábia Saudita no final da última semana e, à margem da receção do prémio, o jogador do Al Nassr fez um balanço de uma época que considerou, a nível individual, das melhores a nível de golos e assistências.

«Individualmente, sinto-me muito feliz. Para ser honesto, foi provavelmente uma das melhores épocas que fiz, não só em golos, mas também assistências», afirmou, em declarações publicadas esta segunda-feira, pela liga saudita.

Sobre o recorde de golos que estabeleceu na liga – 35 – Ronaldo afirma significar «muito», por ser fruto do seu «trabalho» em campo.

«Significa muito, para ser honesto, porque é o meu trabalho. Tenho de ser honesto e dizer que não olhava para isso no início da época, mas ao longo do tempo, comecei a ver que é possível. Tive oportunidade para agradecer aos meus colegas de equipa, porque sem a equipa, nada é possível individualmente. Sinto-me muito orgulhoso de bater o recorde da liga saudita. Sinto-me feliz, é a minha motivação: jogar futebol, treinar e continuar desta forma», prosseguiu o internacional português, que agora vai disputar o Euro 2024, antes de nova época no Al Nassr, para a qual também projeto os objetivos.

«Penso que os objetivos para cada época são mais ou menos os mesmos: fazer o teu melhor, ganhar títulos, se possível individualmente também. Mas o meu objetivo é ser o mesmo Cristiano desta época. Fazer o meu melhor, ajudar o Al Nassr a atingir os objetivos e na seleção também. Manter o meu nível, é isso que procuro», sublinhou.

Ronaldo fez 51 jogos, 50 golos e 13 assistências pelo Al Nassr em 2023/24, tendo conquistado a Taça dos Campeões Árabes.