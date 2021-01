Num onze de luxo, Cristiano Ronaldo foi quem mais brilhou no leque de jogadores a atuar no estrangeiro no fim de semana passado.

O avançado da Juventus bisou e fez uma assistência na goleada frente à Udinese e obteve uma nota de 9.4 para a SofaScore, o valor mais alto da equipa da semana.

Lucas João – bisou no triunfo do Reading ante o Huddersfield –, com 8.2, e Paulo Oliveira – ajudou o Eibar a manter a baliza inviolável com o Granada –, com 7.5, fecham o pódio desta equipa, que conta com nomes como Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro, Rúben Neves e Rafael Leão.