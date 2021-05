Cristiano Ronaldo escreveu mais uma página de história nesta quarta-feira ao tornar-se no primeiro jogador da história a marcar mais de 100 golos por três clubes e ao serviço da seleção.

O avançado da Juventus marcou na vitória sobre a Sassuolo por 3-1 e fez o que já tinha feito no Manchester United (118) no Real Madrid, de onde se despediu com 450 remates certeiros.

Ronaldo, que é o melhor marcador da Serie A com 28 golos, é também o mais rápido da história dos bianconeri a alcançar esta cifra: fê-lo na terceira época no clube, menos uma do que Omar Sívori, avançado argentino que pontificou entre as décadas de 50 e 60.

Além do internacional português, há mais 12 jogadores que ultrapassaram a centena de golos com a camisola da Vecchia Signora, mas todos eles precisaram de mais jogos para lá chegar: Dybala, que se juntou ao clube dos 100 também nesta quarta-feira, precisou de 252 partidas oficiais. Ronaldo fê-lo no 131.º jogo.

Comparativamente com Manchester United, Real Madrid e Juventus, o jogador de 36 anos só perde para a versão da capital espanhola, quando atingiu a centena de golos no jogo 102 pelos merengues.