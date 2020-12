Cristiano Ronaldo falou à Eleven após a vitória por 3-0 da Juventus sobre o Barcelona em Camp Nou. Avançado português marcou dois golos:

«Sabíamos que era uma missão muito difícil, mas no futebol tudo é possível. Sabíamos que ia ser jogo difícil contra uma excelente equipa, mas entrámos bem e conseguimos fazer golo muito cedo, o que deu esperança no jogo.

A equipa esteve bem nos primeiros 30 minutos e com confiança, com dois golos. Depois foi aguentar. Na segunda parte, o Barcelona tinha de forçar e virar o resultado. Esperámos e conseguimos marcar o terceiro, mas acho que foi um jogo bom, independentemente de não ter adeptos: este estádio é muito mais bonito com adeptos. Mas foi bom passar em primeiro e ganhar 3-0 em Barcelona não é nada fácil.»

[O reencontro com Messi]

«Partilhamos o mesmo palco há 12, 13 ou 14 anos, já sem sei. Sempre me dei bem com ele. A imprensa tenta tornar isto uma rivalidade, é normal, mas nunca senti que houvesse uma rivalidade. Ele joga pelo Barcelona, eu joguei pelo Real Madrid, Manchester United e agora Juventus. Sempre há esse duelo. Deu para mim, consegui marcar dois golos e sempre houve boas batalhas. Ele tenta fazer o melhor pelo clube dele, eu pelo meu, mas hoje eu levei a melhor.

[Sobre o futuro]

«Vivo o futebol no presente. Sinto-me bem, com força, estou a fazer golos importantes e o que mais quero é continuar. Vai ser um ano muito difícil e tenho de ter inteligência para fazer uma boa gestão, porque é ano de Europeu. Os resultados estão a aparecer e quero continuar o meu caminho neste e nos próximos anos.»