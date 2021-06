O médio da Atalanta, Ruslan Malinovskyi, considera que há jogadores melhores do que Cristiano Ronaldo na Serie A.



«Cristiano Ronaldo não é o melhor jogador da Serie A, há jogadores melhores do que ele. Por exemplo, o melhor jogador com quem já joguei é, sem dúvida, o Muriel. É um jogador incrível. Se as coisas fossem um pouco diferentes, ele poderia ter jogado no Barcelona. Infelizmente não aconteceu, mas posso dizer que ele é a alma do balneário da Atalanta», referiu, em entrevista ao canal de YouTube «Вацко Live» e citado pela Sky italiana.



Em Itália desde 2019, onde chegou proveniente do Genk, o internacional ucraniano contou que poderia ter assinado pela Sampdoria.



«A Sampdoria também tentou contratar-me, mas na altura houve alguns problemas. A Atalanta mostrou-se mais determinada em fechar o negócio, apesar de eu também estar em contacto com a Sampdoria. Acabei por ir para Bérgamo», recordou.



Em dois anos na Serie A, Malinovskyi marcou 19 golos em 87 jogos pela sensacional equipa de Gian Piero Gasperini.