Já depois da tradicional conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo foi apresentado como novo jogador do Al Nassr, perante o estádio Mrsool Park, em Riade, lotado com 25 mil adeptos.

Momentos antes de subir ao relvado, o internacional português equipou-se a rigor com as cores do clube saudita e foi conhecer os novos colegas no balneário, tendo cumprimentado todos individualmente. O guarda-redes Waleed Abdullah deu as boas-vindas e depois Ronaldo discursou.

«Sinto-me muito feliz por estar aqui, é um grande desafio mudar-me para a Ásia, estou aqui para vencer. Sei que o grupo é fantástico, vi alguns jogos e a conexão entre jogadores, algo que me agradou muito. Quero ajudar a equipa, aproveitar e dar o meu melhor», afirmou para entusiasmo dos companheiros.

Ronaldo seguiu, depois, para o relvado e viveram-se momentos de êxtase. Assim que pisou o tapete verde do estádio, o público foi à euforia e gritou «Siuuuuu» em uníssono.

Já no centro do campo, o avançado luso deixou mais algumas palavras.

«É um prazer estar aqui. É uma honra», começou por dizer.

«Espero fazer as pessoas felizes, aproveitar e ajudar o país a ser melhor não só no futebol masculino, mas também no feminino. Sei que a liga é muito competitiva e quero fazer as pessoas felizes. Este é o meu objetivo», acrescentou.

Depois, Ronaldo tirou uma selfie com os dois apresentadores da cerimónia e atirou várias bolas para as bancadas, com destaque para o momento em que entregou uma bola autografada a uma pequena adepta.

Por fim, os filhos do avançado, todos vestidos com a camisola do Al Nassr, juntaram-se a ele no relvado, assim como Georgina Rodríguez. A companheira de Ronaldo foi mesmo um dos centros das atenções, com o público a gritar pelo seu nome várias vezes.

«Em nome da minha família, agradeço a receção que nos deram», referiu Ronaldo, antes de encerrar a cerimónia com uma palavra em árabe.