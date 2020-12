O jogo entre a Juventus e a Atalanta ficou marcado pelo penálti falhado por Cristiano Ronaldo. O herói de Bérgamo, Stefano Sorrentino, recordou o lance e explicou como se preparou para travar o pontapé do internacional português.



«É um trabalho exaustivo. Estudo durante a semana e normalmente vemos um vídeo antes do jogo com o staff e com os outros guarda-redes. Vemos tantas coisas: a forma como os jogadores se movem, quantos passos dão, os penáltis que marcaram, o resultado dos jogos, enfim, tantas coisas. No final decidimos uma estratégia», referiu, em entrevista ao site «Football Italia», antes de falar em específico sobre o lance da última quarta-feira.



«Na manhã antes do jogo disse ao meu padrinho que o Ronaldo iria rematar para a esquerda se houvesse um penálti para a Juve. Ele estava no estádio nesse dia e gravou o vídeo da minha defesa a dizer que eu ia escolher o lado esquerdo», acrescentou.



Sorrentino revelou que o jogador da Juventus não gosta de olhar os guarda-redes nos olhos antes de bater as grandes penalidades.



«Agora ouve-se tudo nos estádios, mas antes não era assim. Com o Ronaldo, por exemplo, eu não lhe disse nada. Ele nunca te olha nos olhos, mas eu gosto de olhar nos olhos quem vai marcar para tentar perceber como vão rematar. Os penáltis também têm um lado psicológico. Se tu irritas quem vai marcar, isso pode mudar algo e funcionar a teu favor», relatou.



Por último, o guardião italiano lembrou ainda o dia em que Cristiano Ronaldo lhe prometeu uma camisola após os dois terem chocado durante uma partida.



«Fui hospitalizado depois de um choque com Ronaldo. Ele enviou-me uma mensagem a perguntar como estava e combinámos trocar de camisolas no jogo seguinte. Quando o jogo acabou, ele disse-me que já tinha trocado a camisola com outro colega meu e eu troquei a minha com o meu amigo Dybala», relatou.



Sorrentino foi o primeiro guarda-redes a travar um penálti de Ronaldo na Serie A, embora o português já tenha falhado outros.