Cristiano Ronaldo assistiu da bancada à goleada do Al Nassr frente ao Farense, no estádio do Algarve e no final da partida, falou aos jornalistas sobre vários temas da atualidade do clube. O internacional português elogiou a competitividade da Liga saudita e negou que o vice-campeão saudita tenha acordo com Otávio, compatriota que alinha no FC Porto.



«Otávio fechado? É totalmente mentira. Não há nada finalizado. O Al Nassr já teve dez ou 15 jogadores que disseram que iam para lá e ainda não se viu nada. Vamos reforçar-nos, isso é claro, mas não temos nenhum jogador em concreto», assegurou.



O capitão da seleção nacional partilhou que o estágio «está a correr bem» e que a equipa «está feliz» com Luís Castro, garantindo que vai estar preparado para os próximos jogos de preparação.



«No próximo jogo espero jogar um pouco. Hoje não joguei porque tinha quatro dias de preparação, mas contra o Celta e Benfica espero fazer bastante minutos», disse.

«Golos no Estádio do Algarve? Estava a comentar com o Semedo há bocado: costuma correr-me bem a nível de golos, mas não sabia que tinha feito tantos golos aqui. Espero nos próximos jogos amigáveis tentar fazer um golinho», acrescentou.



Questionado sobre o regresso de Di María ao Benfica, Cristiano Ronaldo disse que só responderia a perguntas sobre o Sporting... mas acabou por fugir à questão acerca de Gyokeres, o mais recente reforço dos leões. Ainda assim, o avançado do AL Nassr abordou a chegada de Jorge Jesus ao Al Hilal.

«Não só com o Jorge Jesus, com todas as equipas boas que a Arábia Saudita tem. Já tinha dito há seis meses que a Liga vai crescer, este ano vai ser muito competitiva pela magnitude dos jogadores que têm ido para lá e vai ser interessante. É preparar da melhor maneira para fazer um bom campeonato.

O Al Nassr joga contra o Celta de Vigo, na próxima segunda-feira e três dias depois, defronta o Benfica.