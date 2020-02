No dia em que fez 35 anos, Cristiano Ronaldo esteve em direto ao telefone com no canal 11 e falou sobre vários temas, desde a carreira à vida pessoal.

O jogador português revelou qual é o seu golo preferido dos 722 que marcou e revelou onde imaginava estar aos 35 anos quando tinha era criança:

«Pensava que aos 35 anos ia estar a pescar na Madeira. Mas não era de cana, que custa muito, era de linha no dedo. Nunca me passou pela cabeça jogar onde joguei e ganhar o que ganhei.»

«Era um sonho ser jogador profissional de futebol, mas jogar na Seleção, jogar nos clubes em que joguei, ganhar o que ganhei, nunca me passou pela cabeça», adiantou.

