Ao segundo jogo pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco e somou a primeira derrota. Na meia-final da Supertaça saudita, a equipa do avançado português foi derrotada pelo Al Ittihad, comandado por Nuno Espírito Santo, por 3-1, no King Fadh Stadium, em Riade.

Na final, no próximo domingo, o Al Ittihad terá pela frente o Al Feiha, que surpreendeu tudo e todos ao bater o Al Hilal, por 1-0. O golo foi marcado pelo ex-Sporting e Boavista, Paulinho.

A primeira parte foi muito complicada para a equipa de Ronaldo. A formação de Jidá trouxe a lição bem estudada e os ataques rápidos foram uma constante «dor de cabeça» para o Al Nassr, que revelou muitas debilidades defensivas, já que deixava muitos espaços para os adversários explorarem.

Ora, Romarinho não se fez de rogado e foi mesmo o elemento em destaque no jogo.

Aos 15 minutos, após uma jogada bem desenhada no corredor esquerdo por Al Oboud e Hamdallah, o extremo cruzou para o atacante brasileiro, que se antecipou ao defesa do Al Nassr e finalizou com facilidade.

Ronaldo esteve muito apagado durante o jogo, mas apareceu aos 43 minutos, com uma boa impulsão seguida de cabeceamento, que Marcelo Grohe travou. Na sequência da jogada do português, Pity Martínez foi desarmado em zona proibida, Romarinho conduziu a bola e cruzou para o cabeceamento certeiro de Hamdallah.

A segunda parte começou a baixo ritmo, apesar das três mexidas de Rudi García ao intervalo. O Al Ittihad tentou gerir o jogo e o Al Nassr assumiu a posse de bola, mas sem criar muito perigo e com poucas ideias. Ainda assim, aos 67 minutos, apareceu o suspeito do costume.

Luiz Gustavo tirou um cruzamento para a zona de penálti e Talisca apareceu a rematar à meia-volta para dar esperança ao Al Nassr, que renasceu com o golo e balanceou-se completamente para o ataque.

Ora, essa desorganização trouxe consequências já perto do final.

A equipa de Nuno Espírito Santo recuperou a bola quando o Al Nassr tentava desesperadamente chegar ao empate, Romarinho (outra vez) correu com a bola e soltou-a no momento exato para Muhannad Shanqeeti, que armou um excelente remate para fechar as contas do jogo.

Desta forma, o Al Nassr soma o décimo jogo consecutivo sem vencer o Al Ittihad, que está na final da Supertaça saudita.