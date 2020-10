Positivo à covid-19 desde 13 de outubro, Cristiano Ronaldo deverá deixar o isolamento na próxima terça-feira mesmo sem um teste negativo.

A 11 de outubro, o Ministério da Saúde de Itália aprovou uma alteração relativa ao período de quarentena: um doente assintomático que teste positivo ao 10.º e 17.º dias tem alta ao 21.º dia. De acordo com as autoridades de saúde italianas, que se suportam de evidências científicas recentes, a carga viral baixa do vírus impossibilita a transmissão do mesmo a outras pessoas.

Quer isto dizer que, se preencher os requisitos de assintomatologia nos períodos acima mencionados, Cristiano Ronaldo não só terá alta na próxima terça-feira, dia em que se cumprem 21 dias do primeiro teste positivo à covid-19, como poderá voltar a treinar-se fora da residência.

No entanto, e ao abrigo do protocolo desenhado pela UEFA, o regresso aos treinos com os restantes companheiros e, também, à competição só será possível quando voltar a testar negativo.

Claro que este cenário pode ser alterado. Se Cristiano Ronaldo testar negativo antes disso, deixará o isolamento mais cedo e poderá juntar-se às opções de Andrea Pirlo, que nesta altura prepara o jogo com o Spezia para a Liga italiana no domingo, tendo no horizonte a partida diante dos húngaros do Ferencvaros para a Liga dos Campeões a 4 de novembro.