Cristiano Ronaldo estreou-se este domingo pelo Al Nassr, no triunfo caseiro diante do Al Ittifaq (1-0). O internacional português ficou em branco, mas fez questão de enaltecer o trabalho de equipa e agradecer o apoio do público.

«Primeiro jogo, primeira vitória. Bem feito, malta. Obrigado a todos os fãs pelo apoio incrível», escreveu Ronaldo nas redes sociais, após a partida.

Recorde-se que Talisca marcou o único golo da vitória que permitiu ao Al Nassr saltar para a liderança da liga saudita.

First game, first win - well done guys 🙌🏻 Thanks to all the fans for incredible support. 💙💛 pic.twitter.com/vmgwE8TgVo