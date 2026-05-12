Pouco depois do empate a um golo no dérbi de Riade, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do Al Nassr. O avançado português lembrou que a conquista do título está ainda ao alcance, sendo preciso apenas um empate na última jornada da Liga saudita, frente ao Damac.

«O sonho está perto. Cabeças para cima, temos mais um passo a dar! Obrigado a todos pelo incrível apoio esta noite», escreveu o internacional português no X.

O Al Nassr esteve à beira de celebrar o título já esta noite, mas um erro inacreditável de Bento em tempo de descontos custou o empate e adiou as contas do campeonato. Ronaldo, já no banco, ficou claramente abalado e, cerca de meia-hora depois, abandonou o estádio.

