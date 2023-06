Antes do apito inicial do Islândia-Portugal, esta terça-feira, o capitão da seleção nacional Cristiano Ronaldo foi homenageado por ter chegado às 200 internacionalizações.

O avançado de 38 anos recebeu uma camisola da seleção nacional com o número 200, outra igual à utilizada na sua estreia, em 2003, com o 17 embora no seu primeiro jogo usado o número 16 e também uma placa a assinalar o recorde da Guinness World Records, sendo aplaudido de pé por todos os adeptos presentes no estádio Laugardalsvöllur, que estava lotado.

Ronaldo refira-se, apontou o único golo do jogo, aos 89 minutos, e garantiu a vitória à seleção portuguesa.