Cristiano Ronaldo desfez todas as dúvidas quanto ao futuro, esta semana, ao assinar um novo contrato com o Al Nassr. O clube saudita tem partilhado algumas declarações do avançado português, que explicou que, além de querer ser campeão pela primeira vez, renovou a pensar na presença no Mundial 2026, ao serviço da Seleção.

«Desde o primeiro dia, tenho um compromisso para fazer mudanças. Não só no Al Nassr, mas também no país. Mas claro que o meu objetivo também é vencer algo importante com o Al Nassr e continuo a acreditar nisso. Foi por isso que renovei por mais dois anos. Acredito que vou ser campeão na Arábia Saudita», afirmou o jogador de 40 anos.

«Tive algumas ofertas para jogar no Mundial de Clubes, mas não faziam sentido, porque prefiro ter um bom descanso e uma boa preparação. Esta época será muito longa, porque é época de Mundial [de seleções]. Quero estar pronto, não só para o Al Nassr, mas também para a Seleção Nacional. Foi por isso que decidi jogar o último jogo da Liga das Nações e não ouvir nada para ficar neste clube, que eu amo», acrescentou.

Ronaldo também enalteceu o trabalho da realeza saudita e fez uma declaração de amor ao país. «Como disse muitas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita. Sou português, mas pertenço à Arábia Saudita.»

O capitão da Seleção Nacional passou as duas últimas temporadas no Al Nassr. Na próxima época deverá ser orientado pelo também luso Jorge Jesus, tal como o Maisfutebol escreveu.