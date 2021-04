Fabio Cannavaro, antigo Bola de Ouro e internacional italiano, avaliou o momento da Juventus e saiu em defesa tanto de Cristiano Ronaldo como do técnico Andrea Pirlo.



O atual treinador que o internacional português ainda é um jogador importante na Vecchia Signora como atestam os seus números na Serie A - 24 golos em 25 jogos.



«Basta conseguir geri-lo. Se em 25 jogos da Serie A, Ronaldo marcou 24 golos, o melhor é ficar calado. Os números mostram que ele continua a ser um fora de série, inclusive foi decisivo na Supertaça [fez um golo]. Portanto, a defesa do Nápoles tem de ter cuidado», disse, citado pelo Gazzeta dello Sport, em referência ao jogo desta quarta-feira entre a campeã de Itália e os napolitanos.



Em relação a Andrea Pirlo, Cannavaro pediu tempo para o antigo colega, lembrando que nem tudo depende do treinador.



«Quando a Juventus escolheu o Andrea, sabia muito bem que ele não tinha experiência. É lógico que precisa de tempo para amadurecer até no relacionamento com a equipa. Ainda há 30 pontos em disputa, pelo que não é justo avaliar já o seu trabalho. Ele fez coisas boas como lançar jovens e gerir um balneário complicado, repleto de gente que ganhou muito. Algumas coisas não funcionaram, mas ele é humano. As falhas também não podem ser só suas se os jogadores cometem erros dentro e fora de campo», atirou, em alusão à participação de Dybala, Arthur e McKennie numa festa, violando as regras de confinamento.



A Juventus é, recorde-se, quinta classificada da Serie A com 56 pontos, a 12 do líder Inter de Milão e já foi afastada da Liga dos Campeões. Pode ainda ganhar a Taça de Itália caso vença a Atalanta na final agendada para 19 de maio.