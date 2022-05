Se Erik ten Hag já assumiu que conta com os golos de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada, o antigo futebolista Jamie Carragher aconselhou o técnico do Manchester United a dispensar o avançado português, de forma a marcar uma posição, tal como Pep Guardiola e Jurgen Klopp fizeram quando chegaram à Premier League.

«Estou a pensar em Guardiola e Klopp agora. Pep chegou ao Man City e disse: 'Joe Hart, não'. E todos pensaram: 'Uau, este é o guarda-redes de Inglaterra, ele tem sido um grande jogador'. Quando Klopp chegou ao Liverpool, eles tinham contratado jogadores para Brendan Rodgers naquele verão, acho que [Christian] Benteke custou 35/40 milhões, mas Klopp disse: 'Não és para mim, fora'. Tomaram uma decisão ousada imediatamente e toda a gente se sentou e tirou nota disso», começou por dizer o agora comentador no evento Overlap Fan Debate, da Sky Sports.

«Estou convencido de que Ten Hag tem de fazer isso com Ronaldo, quer ele tenha permissão ou não. Disse isso constantemente ao longo desta temporada: ele não foi uma boa contratação. Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores de todos os tempos e eu sou visto como um tipo que o critica», acrescentou.

O antigo internacional inglês considerou que a qualidade do plantel dos red devils é demasiado baixa para que Ronaldo tenha preponderância, apesar de destacar os 24 golos que o português marcou aos 37 anos.

«Ronaldo é um milhão de vezes melhor jogador do que eu já fui, não estou a dizer isto para desrespeitá-lo, ele é incrível. Mas nunca jogou numa equipa tão má. Ele sempre jogou por grandes clubes e a atitude de tentar ser o homem principal, conduzir a equipa, marcar golos, quando estás numa grande equipa, é vista como positiva», explicou.

«Quando não jogas numa grande equipa, isso pode ser visto como negativo e acho que o foi nesta temporada. O Manchester United não pode entrar na próxima temporada com um avançado que terá 38 anos, mesmo que marque golos. Isso não está certo», frisou.

Carragher, note-se, tem mantido a ideia de que Ronaldo foi uma má contratação para o Man. United, o que já lhe valeu uma picardia com o português nas redes sociais, fomentada pelos comentários negativos de Wayne Rooney sobre o ex-companheiro. O comentador insistiu que o capitão da seleção nacional não pode ser a referência do ataque do clube de Old Trafford.

«O Man. United terá de contratar um avançado, porque só tem o Cristiano, e se for buscar outro muito bom ele terá de jogar e o Ronaldo tem de ir para o banco. E ele será um grande problema se não jogar todas as semanas», concluiu.