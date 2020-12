Distinguido como «Jogador do Século» nos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo encara o prémio como mais um fator motivacional para continuar a jogar.

«É uma grande conquista para mim. Isto dá-me motivação para continuar com a minha vida, com o meu futebol. É ótimo fazer parte deste evento, com estes jogadores incríveis, e vencer é uma grande honra para mim. Ainda me sinto disponível e em forma para jogar mais uns anos», disse o internacional português, no palco da cerimónia realizada no Dubai.

Cristiano Ronaldo antecipou ainda o próximo Campeonato da Europa, para defender as possibilidades de Portugal revalidar o título.

«É possível, temos uma grande equipa e um grande treinador. Seleções como França, Espanha e Alemanha são sempre as favoritas, mas estamos lá para lutar. Eles sabem que somos uma boa equipa e podemos ganhar. Sinceramente, sinto que temos boas chances», referiu.