Cristiano Ronaldo atravessa um excelente momento de forma e foi mais uma vez decisivo ao serviço do Al Nassr, ao apontar um bis no triunfo caseiro sobre o Al Duhail (4-3), a contar para a Liga dos Campeões asiática.

Após o encontro, o internacional português admitiu que está satisfeito com o rendimento que tem apresentado, mesmo com 38 anos.

«Não me importo com os recordes, penso em desfrutar do momento. A nossa equipa está a melhorar, o nosso treinador e a equipa técnica têm ajudado a que o Al Nassr seja uma equipa top. Estou a divertir-me, isso é a palavra-chave para aquilo que tenho vindo a fazer», disse o avançado do Al Nassr em conferência de imprensa.

«Seria mentira dizer que não estou contente por marcar golos e estar a jogar bem, mas o Cristiano não é igual aos outros. Sou diferente dos outros, por isso é que eu continuo a jogar e tenho feito as coisas bem. As minhas exibições acontecem pela ajuda dos treinadores e companheiros, é por isso que tenho estado ao mais alto nível e isso para mim é o mais importante. É desfrutar do momento e continuar a ajudar o Al Nassr e a seleção», completou.

Esta temporada, Ronaldo soma 24 golos e sete assistências em 22 jogos, entre clube e seleção.