Na apresentação como novo jogador do Al Nassr, Cristiano Ronaldo explicou porque decidiu continuar a carreira na Arábia Saudita e revelou que teve várias ofertas, incluindo de Portugal.

«É uma boa oportunidade para mudar a mentalidade das novas gerações, ninguém sabe, mas agora posso dizer que tive muitas oportunidades na Europa, muitos clubes no Brasil, Austrália, EUA, mesmo em Portugal, muitos clubes tentaram contratar-me, mas dei a palavra a este clube para desenvolver não só o futebol, mas a outra parte deste país fantástico. Sei o que quero e o que não quero. É uma boa oportunidade para mudar e ajudar com o meu conhecimento e experiência. Para ajudar a crescer muitos pontos importantes, também as mulheres.. muitas pessoas não sabem, mas a Arábia Saudita também tem futebol de mulheres e quero dar uma visão diferente do país, do futebol. Foi por isso que aproveitei esta oportunidade», referiu o internacional luso.

Ronaldo enviou ainda uma mensagem aos fãs que tem espalhados pelo mundo. «É simples. Vim para ganhar, jogar, aproveitar, ser parte do sucesso do país e da cultura do país e estou aqui com o Al Nassr, com o meu treinador, o meu presidente e todas as pessoas do clube. Quero desfrutar, sorrir e jogar.»

Refira-se que o Al Nassr será o quinto clube do avançado português, depois de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.