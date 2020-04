Rui Alves, presidente do Nacional, falou ao jornal italiano Tuttosport sobre os treinos de Cristiano Ronaldo no estádio da Choupana.

«Ele ligou-nos e ficámos felizes por lhe dar essa oportunidade. Cumprimos todas as regras e protocolos de saúde da Madeira por causa da Covid-19, respeitando as distâncias de segurança», disse o dirigente, explicando: «Às vezes vem de manhã, outras vezes à tarde. Depende dos seus programas de treino.»

«O Cristiano Ronaldo está numa forma incrível. Treina no nosso campo com uma determinação assustadora», explicou Rui Alves, acrescentando: «Achei-o super motivado e determinado. O ar madeirense tem-lhe feito bem, está com uma energia positiva. Treina muito e um jogador como ele não pode esperar que esta emergência sanitária termine. Para o bem do Mundo e do povo, antes de tudo, e depois porque ele também tem um grande desejo de voltar a jogar.»

«Ele era o nosso menino e agora é o melhor exemplo que há do trabalho da Academia do Nacional. É um modelo para o mundo inteiro, super-profissional, com qualidades humanas notáveis. É o orgulho da nossa sociedade, de todos nós. O melhor jogador da história nasceu na nossa pequena ilha», acrescentou o presidente do Nacional.