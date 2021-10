Cristiano Ronaldo foi a figura maior do triunfo do Manchester United em Londres contra o Tottenham. No final do encontro, o internacional português confessou que estava satisfeito pela sua prestação.



«Vivemos uma semana dura. Tivemos um resultado que não esperávamos. A equipa ficou pressionada e um pouco triste. Tínhamos de dar uma boa resposta. Começámos bem e fizemos um bom jogo. O meu trabalho é ajudar a equipa com experiência, golos e assistências. Sinto-me satisfeito pelo que fiz hoje», referiu, em declarações à Sky Sports.



O avançado de 36 anos considerou «incrível» a prestação da equipa. «Espero que mudemos de página desta vez. Acredito que tudo acontece por uma razão. Ganhámos 0-3 num estádio difícil contra uma equipa difícil e estamos muito satisfeitos.



Ronaldo desvalorizou ainda as críticas que Ole Gunnar Solskjaer e todos os elementos do plantel dos red devils receberam durante a semana.



«Não é só mau para o treinador, é também para o clube e para os jogadores. Mas é normal. Este clube é tão grande e a crítica está sempre lá. Se me incomodam? Não. Jogo futebol há 18 anos. Sei que um dia somos perfeitos e no outro somos uma porcaria. Sei disso. É sempre melhor quando as pessoas aplaudem e estão felizes porque ganhas. Mas a vida é assim», concluiu.