Rudi Garcia atribuiu publicamente a Cristiano Ronaldo parte da responsabilidade por o Al Nassr ter sido eliminado da Supertaça da Arábia Saudita, após perder na meia-final com o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, por 3-1.

«Uma das coisas que mudaram o curso do jogo foi a oportunidade que Cristiano Ronaldo falhou na primeira parte», afirmou técnico do Al Nassr, referindo-se a um lance em que o português não conseguiu marcar, quando o resultado estava em 1-0 para o adversário. Na sequência, o adversário ampliou o marcador.

«Dou os parabéns ao Al Ittihad. Estiveram muito melhor do que nós na primeira parte. Nós subimos de produção no segundo tempo, mas infelizmente não conseguimos dar a volta ao resultado», acrescentou o técnico francês, citado pela imprensa árabe.

Após bisar num jogo particular contra o PSG, integrando uma seleção de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, CR7 ainda não se estreou a marcar em jogos oficiais ao serviço do seu novo clube.

Recorde os lances:

Ronaldo quase marcou, mas foi o Al-Ittihad que ampliou o marcador 🤯#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #SaudiSuperCup #alittihad #alnassr pic.twitter.com/iG5YyylDpy

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 26, 2023