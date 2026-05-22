Cristiano Ronaldo sagrou-se campeão saudita com o Al Nassr e, mesmo assim, não se livrou de provocações. A companhia aérea Ryanair aproveitou uma publicação do internacional português na rede social X para lançar uma farpa.

Ora, Ronaldo publicou uma fotografia com o troféu de campeão e várias imagens de si próprio, o que levou ao comentário da Ryanair. «Ele não tem colegas de equipa?», questionou a companhia aérea, já que apenas Ronaldo aparecia na montagem.