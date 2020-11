O diretor desportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, comentou a possibilidade de Cristiano Ronaldo rumar ao campeão francês, mas sublinhou a dificuldade do negócio.



«Se Cristiano acordar e disser: 'Vou para outro clube', para quantos clubes pode ir? Por quantos clubes um jogador deste nível pode jogar? Cinco clubes? É um círculo fechado, o PSG está neste círculo e todos falam de nós. Como sempre, é antes de tudo uma questão de oportunidades. Preparamos sempre os mercados com a nossa lista de prioridades. Mas é normal que surjam coisas extras assim de vez em quando. Hoje, não existem loucuras», disse o dirigente brasileiro numa entrevista nas redes sociais do clube.



Desde que chegou, Danilo Pereira tem atuado como defesa central no PSG, ao contrário de Marquinhos, que avançou no terreno e joga a médio defensivo. A opção do treinador dos parisienses tem gerado alguma contestação que o dirigente compreende.



«Está claro que o Marquinhos é central e o Danilo médio-defensivo, todos sabem disso, o Tuchel também. Depois, há escolhas. Tivemos a ideia de ir buscar um médio defensivo, porque o Marquinhos, desde que chegou em 2013, é o novo Thiago Silva. A ideia era ele ser o sucessor, o novo central capitão. Mas o treinador faz as suas escolhas», admitiu.



O dirigente dos parisienses revelou ainda o desejo do clube em renovar contrato com algumas das principais estrelas da equipa, entre as quais Neymar e Kylian Mbappé. Se no caso do avançado brasileiro as duas partes «já começaram a falar» por entenderem ser «o momento certo», a negociação com o internacional francês é mais complicada, sobretudo pela cobiça dos clubes espanhóis.



«Há muita comunicação. E nas equipas espanholas há muita política, muitos rumores. Falamos diretamente com Kylian, essa é a verdade da negociação. A verdade, é que o PSG está num momento complicado, mas será a equipa dos próximos cinco anos que estará à cabeça, há clubes que tiveram um ciclo muito importante e estão a começar a ter problemas. Nós temos jogadores jovens, mas muito experientes. Temos o Neymar e o Mbappé que estão no top 3, porque o Ronaldo e o Messi vão sair com a idade. Essa é a ideia. Vejo um futuro e é nisso que trabalhamos. Sabemos que esta temporada é estranha. Sabíamos que seria difícil, que jogaríamos todos os nossos jogos à porta fechada e que não teríamos os mesmos rendimentos», apontou.