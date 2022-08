Depois de ter falhado grande parte da pré-temporada, Cristiano Ronaldo disputou o primeiro jogo de preparação pelo Manchester United no último domingo. O português jogou 45 minutos no empate dos red devils contra o Rayo Vallecano, em Old Trafford.



Após a partida, Ten Hag admitiu que o jogador de 37 anos ainda não está ao nível da restante equipa.



«Não consigo dizer nesta a altura [o nível de Ronaldo]. Certamente não está ao nível da equipa neste momento, porque falhou muitas semanas de trabalho. Precisa de jogar e de treinar muito», referiu o neerlandês, citado pela Sky Sports.



Ronaldo falhou a maioria da pré-época do United por «motivos familiares». Recorde a exibição do internacional português no jogo do passado domingo.