Portugal tem apenas dois representantes na lista de nomeados a onze do ano, nos prémios que serão entregues na gala The Best, da FIFA. Os nomeados foram divulgados na noite desta quinta-feira.

Numa lista composta por 22 jogadores por setor (atacantes, médios e defesas), com a lista de guarda-redes encurtada para 11, só Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Rúben Dias (Manchester City) couberam nas escolhas do organismo que rege o futebol mundial.

No que toca a jogadores do campeonato português, também apenas dois estão nomeados. Trata-se de Viktor Gyökeres, avançado do Sporting que disputa a Bota de Ouro em 2024/25, e Nicolás Otamendi, do Benfica e da seleção argentina campeã da Copa América.

A lista conta com alguns jogadores que atuam fora da Europa e que se destacaram em outras latitudes das competições da FIFA. Lionel Messi, do Inter Miami, também está na lista para avançado do ano.

Veja a lista: