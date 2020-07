Finalmente, Cristiano Ronaldo. À 43ª tentativa, o avançado português conseguiu marcar um golo de livre direto com a camisola da Juventus. Este sábado, na 80ª presença oficial pela Vecchia Signora, Cristiano quebrou um enguiço quase impossível de acreditar.



Salvatore Sirigu, guarda-redes do Torino, pouco mais podia fazer para parar o bom pontapé de Cristiano durante o dérbi de Turim. Ronaldo fez assim, aos 61 minutos, o 3-1 para a sua equipa.

