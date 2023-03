Cristiano Ronaldo irritou-se com o árbitro da partida entre o Al Nassr e o Abha Club, da Taça do Rei da Arábia Saudita.



O juiz do encontro decidiu apitar para intervalo numa altura em que o português já tinha driblado um adversário e iniciava o contra-ataque da sua equipa. A decisão deixou o avançado furioso: pegou na bola e pontapeou-a para longe, sendo admoestado com o cartão amarelo.



Cristiano Ronaldo soltou ainda vários impropérios enquanto seguia na direção dos balneários, claramente frustrado pela decisão do árbitro.



Veja como tudo aconteceu: