Cristiano Ronaldo conquistou o tão almejado título da Liga saudita e não escondeu a emoção. Após o jogo que confirmou o Al Nassr como campeão, o canal GOAT, responsável por transmitir o campeonato saudita no Brasil, teve um momento de homenagem ao internacional português.

Thauê Neves, narrador do jogo contra o Damac, fez uma ode a Ronaldo, que considerou ser um exemplo de «persistência, de quem não desistiu».

«Cristiano Ronaldo não desiste. Isso é o Cristiano Ronaldo. Ele ri, ele chora, mas ele continua a acreditar. Ele é um exemplo para quem está em casa. Não importa a sua idade. Para ele, não importa, por que é que para você haveria de importar? Continue a acreditar no que sonha, continue a acreditar e a fazer com garra o que quer fazer com a vida. Tenha Cristiano Ronaldo como exemplo. Este tipo não é só o exemplo de um jogador de futebol. É exemplo que quem acredita, se entrega e faz o seu melhor um dia vai comemorar e sorrir.»

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