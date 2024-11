Se o penálti marcado na primeira parte assinalou o golo 914, Cristiano Ronaldo somou mais um e chegou aos 915 na carreira.

Al Nassr-Damac AO MINUTO

Frente ao Damac, o capitão de Portugal e do Al Nassr, aproveitou um passe de Nawaf Boushal e, no centro da grande área, não desperdiçou, colocando a bola no fundo da baliza, para o 2-0, aos 79 minutos

Este é o segundo bis consecutivo do português pelo clube saudita.