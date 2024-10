O Al Nassr venceu o Esteghlal por 1-0, em jogo a contar para a terceira jornada da Champions asiática.

Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares diante da equipa iraniana, que jogou na condição de visitada, mas em casa emprestada.

O jogo foi nivelado por baixo e parco em ocasiões de golo. Até ao intervalo, um remate de Cristiano Ronaldo (a rasar o poste direito) e outro de Masharipov, jogador do Esteghlal dono da camisola 7 do Al Nassr até à chegada do avançado português, foi o que de melhor se viu no Dubai.

A entrada de Talisca, aos 65 minutos, ajudou a quebrar o marasmo que tinha sido nota dominante do jogo até esse momento.

Em pouco tempo, o ex-jogador do Benfica obrigou o guarda-redes da equipa iraniana a uma grande intervenção e acertou no ferro esquerdo na sequência de uma bola parada.

Até que aos 81 minutos Aymeric Laporte fez o único golo do jogo. Cristiano Ronaldo saltou mais alto na abordagem a um canto batido da direita, forçou o guarda-redes do Esteghlal a uma soberba defesa, mas Laporte confirmou o golo na recarga.

O avançado português colocou um ponto final numa série de cinco jogos sempre a marcar pela equipa saudita, mas contribuiu, ainda assim, para a sétima vitória em sete jogos sob o comando técnico de Stefano Pioli, treinador italiano que sucedeu a Luís Castro.

O Al Nassr tem agora 7 pontos na Champions asiática e fecha o top-3 do Grupo Oeste, apenas atrás do líder Al Hilal de Jorge Jesus e do Al-Ahli, também da Arábia Saudita, que estão na frente com pleno de vitórias.