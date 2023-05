O golo de Cristiano Ronaldo frente ao Al Shabab foi eleito o melhor da 28.ª jornada da Liga saudita.



O internacional português marcou, lembre-se, o golo que deu o triunfo ao Al Nassr frente ao terceiro classificado (3-2), na última terça-feira.



O Al Nassr ocupa o segundo lugar do campeonato da Arábia Saudita, a três pontos do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, a duas jornadas do final.



Recorde o golo de Ronaldo que lhe valeu prémio: