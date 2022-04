O Manchester United regressou aos triunfos este sábado, ao vencer o Norwich em Old Trafford, por 3-2, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Depois das derrotas com Atlético de Madrid e Everton, além do empate com o Leicester pelo meio, os red devils entraram pressionantes e chegaram à vantagem logo aos sete minutos, após uma recuperação de bola de Elanga, que aproveitou a passividade da defesa forasteira e assistiu Ronaldo, que só teve de desviar para a baliza.

Dois minutos depois da meia hora, e após um pontapé de canto batido por Alex Telles, o avançado português bisou ao saltar mais alto que a defensiva do Norwich e cabecear para golo.

O Man. United viria a sofrer em cima do primeiro minuto de compensação, graças ao golo de Kieran Dowell, assistido por Pukki. Após o intervalo, os papéis inverteram-se e foi o finlandês quem marcou a passe de Dowell (52m).

O cenário agravava-se para os red devils, que só conseguiram chegar ao golo da vitória aos 76 minutos. De livre direto, Cristiano Ronaldo disparou de forma certeira, com Tim Krul ainda a desviar a bola antes desta tocar nas redes.

Além de Ronaldo, também Bruno Fernandes e Diogo Dalot cumpriram os 90 minutos pelo conjunto de Old Trafford.

O Manchester United subiu ao quinto lugar da Premier League, enquanto o Norwich continua no último lugar.

O salto na tabela dos red devils só foi possível graças à derrota do Arsenal no terreno do Southampton. O conjunto orientado por Mikel Arteta perdeu por 1-0 e somou o terceiro desaire consecutivo. Jan Bednarek foi o autor do único golo do encontro (44m).

O Watford também perdeu e complicou as contas da permanência.

A jogar em casa, a equipa orientada por Roy Hodgson foi derrotada pelo Brentford, por 2-1. Norgaard (15m) adiantou os forasteiros, Emmanuel Dennis reduziu aos 54 minutos, mas Pontus Jansson garantiu o triunfo no sexto minuto de compensação.