Cristiano Ronaldo foi herói e deu o triunfo ao Al Nassr com um bis. O segundo foi já apontado em tempo de compensação. Mas, o primeiro foi festejado de uma forma… caricata, no mínimo.

O capitão da Seleção Nacional começa com uma dança, contribuiu para que um colega caia no chão e segue com uma dança tradicional árabe com um acessório típico árabe. Foi atirado para o relvado e posteriormente colocado na cabeça de Cristiano por João Félix.

Trata-se de um agal, um género de «aro» que serve para prender o lenço da cabeça (keffiyeh). É normalmente usado por homens nas regiões do Médio Oriente, sendo que os homens mais conservadores são quem costumam utilizar.

Um momento incrível de Ronaldo. A alegria era, como se vê no vídeo, contagiante.

Ora veja o vídeo: