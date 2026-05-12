Cristiano Ronaldo ficou visivelmente abalado por ver adiada a conquista do título de campeão saudita e, pouco depois do jogo, abandonou o estádio.

Após o erro de Bento, que permitiu o empate ao Al Hilal no último lance do dérbi com o Al Nassr, o internacional português ficou desolado e nem sequer continuou em campo para agradecer aos adeptos. Depois, Ronaldo seguiu para os balneários e, cerca de meia-hora após o apito final, foi filmado a sair do estádio.

RELACIONADOS
ABSURDO: foi assim o autogolo que travou o título do Al Nassr aos 98 minutos
Nem queria acreditar: Ronaldo completamente desolado após erro de Bento
INCRÍVEL: título do Al Nassr ADIADO por autogolo de Bento aos 90+8 minutos!