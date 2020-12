Vitória muito sofrida da Juventus no Luigi Ferraris ante o Génova (3-1), numa partida da 11.ª jornada da Serie A.



A Vecchia Signora fez uma primeira parte bastante cinzenta, na qual criou apenas uma oportunidade para marcar por McKennie. Porém, Perin agigantou-se entre os postes e negou o golo ao norte-americano. A exibição da equipa de Pirlo na primeira parte não foi suficiente.



Por sua vez, os genoveses revelaram-se uma equipa bastante frágil, não tendo rematado uma única vez à baliza de Szczesny.



A segunda parte foi distinta até pela necessidade da Juve em vencer e continuar a perseguição a Inter e Nápoles. A bola andou mais rápido, houve mais mobilidade no conjunto de Turim e os espaços surgiram na defesa adversária. Foi assim que Dybala desbloqueou o marcador aos 57 minutos.



Quando se esperava que a Juventus embalasse para o triunfo, o Génova... marcou. No primeiro remate à baliza, Sturaro surgiu nas costas de Alex Sandro e igualou a contenda.



Foi preciso Ronaldo aparecer e resolver uma partida que estava complicada. Ora, depois de Cuadrado ter sido derrubado na área, o português devolveu a vantagem aos bianconeri, de grande penalidade (78m). Em cima do apito final, um erro clamoroso da defensiva do Génova resultou em novo penálti. CR7 chegou ao bis no jogo 100 pela Juventus e confirmou a vitória.



O primeiro golo de Ronaldo:

Ronaldo chegou aos dez golos na Serie A e igualou Ibrahimovic no topo da lista de melhores marcadores. Além disso, a Juventus igualou Nápoles no terceiro lugar com 23 pontos e segue a um do segundo classificado, o Inter. O Milan, que é líder isolado com 26 pontos, joga este domingo à noite.

O bis de Ronaldo: