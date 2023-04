O Al Nassr de Cristiano Ronaldo derrotou o Al Raed esta sexta-feira e até o treinador adversário quis levar uma recordação do português para casa.

No túnel que dá acesso aos balneários do estádio, o capitão da seleção nacional ofereceu a camisola a Marius Sumudica, técnico romeno do Al Raed, que enquanto jogador passou pelo Marítimo (entre 1999 e 2000).

Após algumas palavras do treinador, Ronaldo respondeu em bom português com «obrigado», já que o romeno entende e até sabe falar a língua de Camões.

Veja o momento: