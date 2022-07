Com o futuro desportivo ainda por clarificar, Cristiano Ronaldo tem passado os dias em Lisboa.

A TVI e a CNN Portugal têm imagens exclusivas do internacional português, na varanda da casa de uma das suas casas na capital portuguesa.

De acordo com a informação apurada, Ronaldo tem ficado por casa, de forma a garantir alguma privacidade. São raros, de resto, os momentos em que vem ao exterior da habitação.

De recordar que Cristiano Ronaldo não se apresentou nos trabalhos de pré-época do Manchester United, com o emblema inglês a justificar essa ausência com questões pessoais do jogador.

Depois disso o internacional português esteve praticamente duas semanas afastado das redes sociais – tal como a companheira, Georgina Rodríguez -, em parte incerta.

Só nos últimos dias é que Georgina voltou a “mostrar-se” na capital portuguesa, acompanhada pelas crianças da família.

Cristiano Ronaldo tem sido ainda mais discreto, enquanto aguarda por uma clarificação do futuro desportivo.

A TVI e a CNN Portugal avançaram que Cristiano Ronaldo recusou uma proposta da Arábia Saudita que contemplava 250 milhões de euros em salários, por um contrato de dois anos.