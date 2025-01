O Al Nassr entrou com o pé direito em 2025! Com Cristiano Ronaldo e Otávio de início, a formação de Riade recebeu e venceu o Al Okhdood por 3-1, em jogo da 14.ª jornada do campeonato saudita.

A turma de Stefano Pioli começou praticamente a perder. Logo aos seis minutos, o ex-Casa Pia Saviour Godwin aproveitou a passividade da defesa dos anfitriões e rematou para golo.

A equipa da casa teve dificuldades nos instantes a seguir ao golo e tardou até surgiu uma reação. No entanto, o Al Okhdood também não teve capacidade para aproximar-se da baliza de Bento, exceção feita às arrancadas de Godwin.

O empate surgiu em cima da meia-hora e tudo começou nos pés de Otávio. O internacional português, com um passe longo, assistiu Sultan Al Ghannam, que cabeceou ao poste. Na sequência da jogada, Sadio Mané apareceu para encostar.

O Al Nassr, a partir daí, acentuou o domínio e Cristiano Ronaldo apareceu no jogo aos 42 minutos, ao converter um penálti por falta sobre Mané na área. Estava feito o primeiro golo de Ronaldo em 2025 – o 917.º em toda a carreira. São já 24 anos consecutivos a faturar para CR7.

O avançado português ainda teve outra ocasião na cara de Paulo Vitor, mas não conseguiu fazer o 3-1. Antes do intervalo, Ronaldo envolveu-se numa confusão com adversários. Naif Asiri estava a sangrar e o português insistiu para o adversário ser assistido fora das quatro linhas, o que resultou numa troca de empurrões.

A segunda parte foi de maior controlo para o Al Nassr. Embora sem um domínio avassalador, os anfitriões dispuseram de boas oportunidades para dilatar a vantagem, sobretudo através da criatividade de Otávio. O ex-FC Porto foi claramente o melhor em campo no segundo tempo, enquanto Mané continuou muito ativo na frente, ao contrário de Ronaldo, que esteve bastante apagado.

De resto, o avançado senegalês viria a bisar na partida mesmo ao cair do pano, aos 88 minutos. Após um cruzamento a partir da direita de Al Ghannam, Mané apareceu ao primeiro poste e fixou o resultado em 3-1.

Com este triunfo, o Al Nassr sobe, à condição, ao terceiro lugar, com 28 pontos, a oito do líder, o Al Ittihad, que tem menos um jogo disputado. Já o Al Okhdood, continua na luta pela fuga à despromoção: é 14.º colocado, com 12 pontos, apenas dois acima da «linha de água».